24 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Лесной пожар-2022, Советский район (2022) | Фото: vk.com/overhearsovetskiyс

В Югре выросла площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Югре выросла почти на 40% и составила 425,4 га (днем ранее площадь была 306,9 га), сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного департамента недропользования.

"На территории округа действует 24 лесных пожара (площадь, пройденная пожарами, составляет 425,4 га), из них три возгорания площадью 63 га локализованы. На действующих и локализованных пожарах работают 312 работников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры и пять единиц техники. В зоне ликвидированных возгораний находятся 38 человек", - говорится в сообщении.

Очаги лесных пожаров находятся внутри ранее потушенных возгораний. Угрозы перехода пожара в населенные пункты нет.

В Югре действует особый противопожарный режим, посещение лесов ограничено.

Всего с начала пожароопасного сезона ликвидированы 376 лесных пожаров площадью 337 395,23 га и 58 ландшафтных (природных) пожаров на площади 5485,1 га, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры.

Теги: Лесные пожары, тушение



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