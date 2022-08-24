Часть лесных пожаров в ЦФО произошла из-за поджогов – Минприроды

Часть лесных пожаров в Центральном федеральном округе, в том числе и в самой полыхающей Рязанской области, произошла в результате поджогов, заявил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании у президента страны.

"То, что происходит в ЦФО, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков. Есть факты поджогов, мы сегодня это видели в Рязанской области, работаем сейчас с органами министерства внутренних дел, соответственно документы подали", - заявил Козлов.