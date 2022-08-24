Компанию "Южуралзолото" оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение условий пользования недрами

Арбитражный суд Челябинской области оставил в силе постановление Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, оштрафовавшего "Южуралзолото Группа Компаний" на 150 тыс. рублей за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами.

У компании есть право пользования недрами на добычу золотосодержащих руд подземным способом с применением буровзрывных работ на карьере "Западный Курсан". Однако в ходе выездной проверки, которая прошла в июне прошлого года, было выявлено невыполнение условий лицензии. Также компания не представила документы, подтверждающие осуществление мониторинга состояния недр и окружающей среды.

За это компанию привлекли к административной ответственности. "ЮГК" обжаловала постановления и просила признать его незаконным.