24 Августа 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Севастополе сторонник украинского национализма получил "условку" за СВУ

Суд в Севастополе наказал сторонника украинского национализма, хранившего взрывное устройство.

Он получил шесть лет условно, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю. Злоумышленник хранил по месту своего проживания взрывное устройство мощностью 590 г в тротиловом эквиваленте. Кроме "условки" он получил испытательный срок в два года, а также штраф в 10 тыс. руб.

В конце июля член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди отметила, что беспилотник с бомбой, устроивший взрыв в штабе Черноморского флота в Севастополе, был запущен с территории Крыма. Она полагает, что ПВО не могла дать осечку и пропустить с территории Украины дрон со взрывчаткой. Хотя об исполнителях атаки еще ничего не известно, Ковитиди не сомневается, что это дело рук ВСУ, и предполагает, что удар по Севастополю повлечет ответные действия в отношении украинских морских баз.

Теги: СВУ, Севастополь, суд



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