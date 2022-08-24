В Севастополе сторонник украинского национализма получил "условку" за СВУ

Суд в Севастополе наказал сторонника украинского национализма, хранившего взрывное устройство.

Он получил шесть лет условно, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю. Злоумышленник хранил по месту своего проживания взрывное устройство мощностью 590 г в тротиловом эквиваленте. Кроме "условки" он получил испытательный срок в два года, а также штраф в 10 тыс. руб.

В конце июля член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди отметила, что беспилотник с бомбой, устроивший взрыв в штабе Черноморского флота в Севастополе, был запущен с территории Крыма. Она полагает, что ПВО не могла дать осечку и пропустить с территории Украины дрон со взрывчаткой. Хотя об исполнителях атаки еще ничего не известно, Ковитиди не сомневается, что это дело рук ВСУ, и предполагает, что удар по Севастополю повлечет ответные действия в отношении украинских морских баз.