Зеленский в феврале был готов уйти в отставку или бежать из Киева, - WP

На старте российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский не исключал свою отставку и побег из Киева, если бы это помогло прекратить боевые действия. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на слова украинского лидера, а также украинских и западных чиновников.

"Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только "за". Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну", — заявил Зеленский, по данным издания, западным официальным лицам.

Зеленскому также поступали обращения о необходимости сохранения "преемственности власти" от официальных лиц США и Европы. В некоторых случаях ему поступали предложения помочь покинуть столицу.

Ранее издание сообщило, что США предупреждали Владимира Зеленского о вероятном начале специальной военной операции России, но он не внял их призывам.

12 января директор ЦРУ Уильям Бернс приехал в Киев, сообщив о готовящейся освободительной операции России. Зеленский заявил, что если бы он тогда еще предупредил население о грядущей операции, то началась бы паника. И он не мог допустить того, чтобы люди побежали из страны, потому что тогда было бы некого бросать на фронт.