"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Granta с подушками безопасности водителя и переднего пассажира. В компании подчеркнули, что все модели 2022 года оборудованы водительской подушкой безопасности.

Цена базовой версии Lada Granta с подушками безопасности стартует от 753 тыс. руб.

"С 23 августа все автомобили Lada Granta 2022 модельного года, начиная с базовой комплектации, оснащаются водительской подушкой безопасности. В более "старших" версиях автомобили дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем. Конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag аналогичны тем, что применялись на Lada Granta ранее", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

Президент компании Максим Соколов назвал "настоящей победой" возобновление производства машин с подушками безопасности "в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления".