В Рязанской области лесной пожар распространился на Окский и Мещерский заповедники – Путин

Хотя площадь лесных пожаров в России в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом, ситуация по-прежнему остается очень тревожной. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, собравший совещание по ликвидации лесных пожаров.

"И у нас в стране, и в Европе стоит аномально жаркая погода. Во многих странах это привело к крупнейшим природным пожарам, и борьба с ними, учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, практически по всему континенту идет сложно, требует привлечение масштабных ресурсов. Не обошло стороной это бедствие и Россию. Мы регулярно уделяем внимание проблеме лесных пожаров, приняли здесь системные решения, необходимые поручения даны. Следует отметить, что в целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году, в 2,8 раза", - заявил президент.

Особое внимание на этот раз было уделено центральной части страны – Рязанской и Владимирской областям, дым от пожаров в этих регионах мешает жить столице.

"Особое беспокойство вызывают пожары в пятикилометровой зоне от населенных пунктов в Рязанской области, нужно быстрее ликвидировать очаги огня", - сказал Путин, добавив, что в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, пожары распространились на Окский и Мещерский заповедники.

Президент отметил, что риски ухудшения ситуации сохраняются не только в европейской части страны, но и в регионах Дальнего Востока