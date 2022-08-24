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пистолет (2021) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Следственный комитет: полицейский, выстреливший в сожителя бывшей жены из "травмата", был пьян

Следователи устанавливают обстоятельства конфликта полицейского из Березников с сожителем своей бывшей жены. Назначены необходимые судебные экспертизы. О проведении доследственной проверки сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Проверка проходит по признакам преступлений, предусмотренных статьями "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Следователи сообщают, что полицейский был пьян.

"22 августа в вечернее время 37-летний местный житель, являющийся действующим сотрудником полиции, во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома по ул. Ленина г. Березники, применяя в ходе конфликта травматическое оружие, совершил противоправные действия в отношении местного жителя 1986 года рождения, а также причинил вред имуществу последнего", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полицейский записал видеообращение, в котором рассказал о причинах конфликта с местным жителем. По словам правоохранителя, мужчина, в которого он выстрелил - сожитель его бывшей жены, матери его ребенка, приехал к дому полицейского вместе с другом и напал на него и его будущую супругу, забрызгав их перцовым баллончиком.

Конфликт начался с того, что ребенок полицейского не хотел ехать к матери, он хотел остаться жить с отцом. Несовершеннолетний пожаловался отцу, что в семье матери его постоянно избивают, издеваются. Мужчина позвонил сожителю бывшей жены и предложил поговорить, но, по словам полицейского, только он со своей девушкой вышли из подъезда, их залили из баллончика. В ответ на это полицейский ударил машину своего обидчика и выстрелил в него из травмата.

Теги: стрельба, травматический пистолет, полицейский



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Ранее 23.08.2022 12:39 Мск В Березниках полицейский устроил стрельбу из травматического пистолета


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