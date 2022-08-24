24 Августа 2022
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Политика Свердловская область В России Украина
задержание Ройзмана (2022) | Фото: Накануне.RU

Во время обыска в квартире Ройзмана нашли визитку экс-главы СБУ

Силовики нашли в квартире бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана визитные карточки различных зарубежных деятелей, в том числе и экс-главы службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Ройзману вменяют статью 280.3 УК России "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". Дома и в офисе бывшего мэра сегодня с самого утра проходят обыски.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в квартире у Ройзмана нашли визитку бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Также были обнаружены карточки с контактами директора польского Музея икон Михала Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг и эстонского общественника Меэлиса Кубитса.

визитка экс-главы СБУ Игоря Смешко(2022)|Фото: телеграм-канал Mash, t.me/breakingmash

Как сообщало Накануне.RU, за экс-главу Екатеринбурга вступился свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Ранее юрист экс-мэра Юлия Федотова предположила, что задерживать и арестовывать Ройзмана не будут.

Теги: Ройзман, визитки, обыски



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