В Донецке после обстрела ВСУ горит торговый центр

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил о сильном пожаре в торговом центре "Галактика", начавшемся после обстрела со стороны ВСУ.

Информация о пострадавших и размерам разрушений уточняется, добавил мэр.

Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале, произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС ДНР уточнили, что огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика".

Напомним, накануне украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

По данным мэра Донецка, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом в Ворошиловском районе. Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артёма. В здании администрации главы ДНР, которое также подверглось обстрелу ВСУ, возник пожар. Сообщалось о нескольких погибших и раненых.