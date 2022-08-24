24 Августа 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
пожар в торговом центре &quot;Галактика&quot; (2022) | Фото: телеграм-канал Алексей КулемZин, t.me/kulemzin_donetsk

В Донецке после обстрела ВСУ горит торговый центр

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил о сильном пожаре в торговом центре "Галактика", начавшемся после обстрела со стороны ВСУ.

Информация о пострадавших и размерам разрушений уточняется, добавил мэр.

Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале, произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС ДНР уточнили, что огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика".

пожар в торговом центре "Галактика"(2022)|Фото: телеграм-канал Алексей КулемZин, t.me/kulemzin_donetsk

пожар в торговом центре "Галактика"(2022)|Фото: телеграм-канал Алексей КулемZин, t.me/kulemzin_donetsk

пожар в торговом центре "Галактика"(2022)|Фото: телеграм-канал Алексей КулемZин, t.me/kulemzin_donetsk

Напомним, накануне украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

По данным мэра Донецка, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом в Ворошиловском районе. Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артёма. В здании администрации главы ДНР, которое также подверглось обстрелу ВСУ, возник пожар. Сообщалось о нескольких погибших и раненых.

Теги: донецк, тц галактика, обстрел



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