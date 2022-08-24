24 Августа 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В Прикамье более 20 тысяч человек остались без воды

В городе Оса Пермского края произошла крупная  коммунальная авария, из-за которой весь населенный пункт остался без воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Осинского городского округа.

"Сегодня, 24 августа, произошел порыв на канализационном коллекторе в районе переулка Песенный в городе Оса. В связи с этим отключено водоснабжение в городе. Работы планируется закончить до 22.00", - говорится в сообщении.

Подвоз воды организуется по заявкам жителей через диспетчера МУП "Водоканал - Оса".

Отметим, что население Осинского городского округа, согласно данным переписи населения в 2021 году, составляет 20,7 тыс. человек.

 

Теги: коммунальная авария, Оса, вода



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