В Прикамье более 20 тысяч человек остались без воды

В городе Оса Пермского края произошла крупная коммунальная авария, из-за которой весь населенный пункт остался без воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Осинского городского округа.

"Сегодня, 24 августа, произошел порыв на канализационном коллекторе в районе переулка Песенный в городе Оса. В связи с этим отключено водоснабжение в городе. Работы планируется закончить до 22.00", - говорится в сообщении.

Подвоз воды организуется по заявкам жителей через диспетчера МУП "Водоканал - Оса".

Отметим, что население Осинского городского округа, согласно данным переписи населения в 2021 году, составляет 20,7 тыс. человек.