В Домодедово мужчина зарезал настоятеля храма и поджег церковь

В подмосковном Домодедово убит настоятель храма Николая Чудотворца Сергий Лопухов. На месте ЧП задержан 22-летний местный житель, по данным СМИ, он раньше работал педагогом в кружке церковно-приходской школы при храме.

Мужчину подозревают в убийстве и поджоге храма (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ).

"Подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. В какой-то момент в помещение вошел настоятель храма, и злоумышленник совершил нападение на него, в ходе которого нанес потерпевшему колото-резаное ранение. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Очевидцами произошедшего были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нападавшего", - говорится в сообщении СКР.

Согласно версии, появившейся в СМИ, подозреваемый преследовал с безответными чувствами свою бывшую ученицу, о чем узнал священник и попытался остановить молодого человека.