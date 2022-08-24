Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана увезли на допрос

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отправился на допрос в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Ройзману вменяют статью 280.3 УК России "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". Дома и в офисе бывшего мэра сегодня весь день проходят обыски. В ходе них силовики нашли, например, визитные карточки различных зарубежных деятелей, в том числе и экс-главы службы безопасности Украины.

Между тем, в поддержку Ройзмана прошли пикеты возле его фонда и музея Невьянской иконы. Также экс-главу города приехал поддержать Дмитрий Бахтин, сын маленького ребенка, которому благодаря фонду в три года удалось поставить укол от СМА за 160 млн рублей.

Впоследствии из квартиры Ройзмана якобы вынесли компьютер, а потом и он сам покинул ее в сопровождении силовиков. Позже оперативные мероприятия продолжились в музее Невьянской иконы, а затем бывшего мэра отвели в его гараж. Перед этим он успел сообщить журналистам, что "все прошло замечательно". По словам Ройзмана, у него дома ничего не нашли, а изъяли якобы только один телефон.

"Ничего не было обнаружено, никаких ценностей и денежных средств, никакого имущества. Следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона. В принципе, это ожидаемо. Сейчас его повезут в Главное следственное управление МВД по Свердловской области. Там будут происходить дальнейшие следственные действия, допрос и так далее", - рассказал адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

Он уточнил, что пока бывший градоначальник проходит по делу подозреваемым, обвинение ему еще не предъявлено.

Через некоторое время Евгения Ройзмана увезли на допрос. Ранее юрист экс-мэра Юлия Федотова предположила, что задерживать и арестовывать его не будут, потому что ч. 1 ст. 280.3 этого не предусматривает.

Напомним, что за экс-главу Екатеринбурга неожиданно вступился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, а вот журналист Владимир Соловьев полагает, что "Ройзман долго глумился над нами, решив, что ему все можно".