В Совфеде предложили признать Украину "государством-террористом"

Сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди предложила признать Украину государством-террористом.

"Убийство российской журналистки Даши Дугиной ознаменовало новую тактику англо-американцев, осуществляемую в отношении России "руками" Украины – террор. Это требует надлежащей, системной и оперативной реакции. В кратчайшие сроки Украина должна быть объявлена государством-террористом, что влечёт международно – правовые ограничения, санкции и ответственность конкретных виновных лиц", - написала в своём Telegram-канале Ковитиди.

Все государства, в любой форме поддерживающие Украину, являются, по мнению Сенатора, пособниками международного терроризма.

"Террор, начатый в отношении России, требует адекватной реакции и системы защитных мероприятий", - говорит Ковитиди.