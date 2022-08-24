24 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Происшествия Санкт-Петербург
автомобиль Следственного комитета (2020) | Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Петербурге в реке нашли тело экс-участницы "Дома-2"

В Петербурге в одной из рек нашли тело Анастасии Кочервей – экс-участницы шоу "Дом-2". Подруга девушки рассказала, что некоторое время назад Кочервей "пропала", а теперь найдена мертвой, передает телеканал "360".

"У нее были какие-то проблемы в Москве, насколько я подозреваю. Ее преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться", - рассказала подруга погибшей. Она добавила, что звезда реалити-шоу испытывала проблемы с наркотиками и алкоголем, друзья хотели собрать ей денег на лечение. Некоторое время назад девушка продала квартиру в Краснодаре, где живет ее мать, и купила новую в Санкт-Петербурге.

В 2018-м году Кочервей пыталась организовать закупку одежды в Турции и открыть магазин в России. Позже в ток-шоу она рассказывала, что турецкие власти начали подозревать ее в махинациях, задержали, из-за чего у девушки, якобы, случился выкидыш.

Теги: анастасия кочервей, санкт-петербург, наркотики



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