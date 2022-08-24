24 Августа 2022
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Общество За рубежом
хорхе мария бергольо, франциск первый, папа римский (2013) | Фото: izvestia.ru

Папа Римский выразил сожаления по поводу гибели Дугиной

Папа Римский Франциск выразил сожаления по поводу гибели политолога и журналистки Дарьи Дугиной.

"Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве", - цитирует ТАСС понтифика.

По его словам, Дугина стала одной из "невинных жертв", убитых в ходе конфликта.

Также Папа Римский вновь призвал к прекращению боевых действий на Украине.

Напомним, Дарья погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

Сообщалось, что гражданка Украины, подозреваемая в убийстве Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи РФ.

Теги: папа римский, дарья дугина



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