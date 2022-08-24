Унесенные в море рыболовецкие баржи прибило к Сахалину

Две скрепленные тягачом рыболовецкие баржи, которые сегодня оторвало от якоря и унесло в море в Хабаровском крае, прибило к острову Сахалин в районе залива Ныйде. Сейчас экипаж находится на суше, у людей есть запас продуктов, палатки, угрозы для жизни нет. Утром собственник судов отбуксирует баржи, сообщили в МЧС.

При этом ранее сообщалось, что всего в море дрейфуют четыре баржи, на которых находится 124 человека. 16 из них были спасены с помощью вертолета, спасатели доставили их на вертолете Ми-8 в поселок Озерпах. "Для проведения операции вертолет зависал на максимально низкой высоте без посадки, экипаж был поднят с помощью спусковых устройств", - сообщили в МЧС.