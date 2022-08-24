24 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
спецоперация, Украина, z, военная техника (2022) | Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Власти Югры выделили 68 млн на поддержку участников СВО и семей погибших контрактников

Власти Югры выделили 68 млн руб. на оказание поддержки участникам специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, а также семьям погибших военных и добровольцев, сообщает ТАСС.

Поддержку получили 22 контрактника, семь ветеранов боевых действий, получивших ранения, 31 член семьи 20 погибших военнослужащих, добровольцев.

При заключении контракта с Минобороны РФ о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе СВО гражданину, имеющему место жительства в Югре, из бюджета автономного округа выплачивается 250 тыс. рублей и аналогичная сумма при выполнении им условий контракта в полном объеме по возвращении на проживание в Ханты-Мансийский автономный округ. Ветеранам боевых действий и добровольцам, заключившим договор с Минобороны, при получении ранения в ходе СВО выплачивается от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм.

Кроме того, членам семей погибших, умерших ветеранов боевых действий и добровольцев, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по призыву, контракту в ходе СВО выплачивается 3 млн рублей в равных долях на каждого.

Теги: деньги, спецоперация, контрактники, поддержка



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