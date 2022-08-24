Куйвашев вступился за обвиняемого в дискредитации армии Ройзмана

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, для которого сегодняшнее утро началось с визита силовых структур.

Напомним, Ройзману вменяют статью 280.3 УК России "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". Дома и в офисе бывшего мэра сегодня проходят обыски. Ранее из квартиры Ройзмана вынесли компьютер, а потом и он сам покинул ее в сопровождении силовиков.

Как сообщил Куйвашев в коротком видео в своем Telegram-канале, у него с Евгением Ройзманом "всегда были непростые отношения".

"Мы являлись и являемся оппонентами. Но закон есть закон. Как и любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит. Ну и конечно же, не могу не сказать о музее Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю на то, что этот музей удастся сохранить, и он будет работать", - отметил губернатор.

Ранее визит правоохранителей к Ройзману прокомментировал известный журналист Владимир Соловьев. Между тем, юрист экс-мэра Юлия Федотова полагает, что задерживать и арестовывать его не будут.