770 россиян досрочно проголосовали на сентябрьских выборах в регионах

770 российских избирателей уже проголосовали на сентябрьских региональных выборах. В регионах выбирают местную власть: губернаторов, заксобрания субъектов, мэров, муниципальных депутатов.

"С 21 августа в 26 субъектах началось досрочное голосование в труднодоступных местностях и на судах. На сегодняшнее утро в 5 субъектах досрочно проголосовали 770 избирателей, из них 294 – в труднодоступных местностях", - сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.