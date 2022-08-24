В Челябинске откроют Ленинградский мост после реконструкции

В Челябинске после реконструкции открывается Ленинградский мост. 25 августа будет запущено движение по второй стороне моста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, в октябре 2020 года управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой". С 1 мая 2021 года Ленинградский мост закрыт на реконструкцию. 15 июля 2022 года было открыто движение по одной стороне моста в сторону Тракторозаводского района.

25 августа запускается движение по второй стороне, полный ввод объекта в эксплуатацию планируется 20 сентября 2022 года после завершения всех работ по благоустройству. В результате реконструкции мост стал шире на 22 м, число полос для движения увеличено до шести.

Губернатор Алексей Текслер рассказал, что в планах построить и реконструировать еще семь путепроводов в Челябинске. "Мы планируем построить два новых моста - на улице Энгельса и путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово, а также еще 5 реконструировать. Планы серьезные", - подчеркнул он.