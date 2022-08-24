В Запорожской области в результате покушения погиб глава ВГА Михайловки

В Запорожской области в результате покушения погиб глава населенного пункта Михайловка Иван Сушко. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство.

В результате взрыва Сушко был ранен. В критическом состоянии его доставили в больницу, где он скончался.

Напомним, это не первое покушение на глав населенных пунктов на Украине, перешедших под контроль ВС РФ. Ранее мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что предотвращенное в начале месяца покушение на него напрямую курировала Служба безопасности Украины.