24 Августа 2022
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Политика Свердловская область
полиция в доме Ройзмана (2022) | Фото: Накануне.RU

Юрист Ройзмана: Не может быть никакого его задержания, ареста или еще чего-то

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана могут не задерживать после сегодняшнего визита силовиков. Такое предположение высказала юрист экс-главы города Юлия Федотова.

"Там по этой статье 280.3, по части 1 наказание до трех лет, по части 2 – наказание до пяти лет. У Ройзмана не может быть части 2, потому что даже если предположить, что она может быть, там не было никаких негативных последствий в связи с его постами. Соответственно, это часть 1, ему не могут избирать [заключение под] стражу. Поэтому, по идее, его должны освободить. Не может быть никакого задержания, ареста или еще чего-то. Если речь идет о дискредитации. Если вылезут какие-то фейки или что-нибудь еще, нужно смотреть, какой именно это состав", - рассказала Федотова журналистам.

По ее словам, Ройзман "не собирается никуда бежать, не является особо опасным рецидивистом и не обвиняется ни в чем насильственном". Юрист отметила, что связи с бывшим мэром у нее в данный момент нет.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Евгению Ройзману вменяют статью 280.3 УК России "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". Дома и в офисе бывшего мэра проходят обыски. Ранее из квартиры Ройзмана вынесли компьютер, а потом и он сам покинул ее в сопровождении силовиков.

Теги: Ройзман, юрист, задержание



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