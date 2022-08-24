24 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Лукашенко в День независимости Украины пожелал соседней стране "мирного неба, мужества, силы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран, - говорится в поздравлении. - Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - говорится в поздравлении на официальном сайте президента Белоруссии.

Лукашенко также пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Теги: александр лукашенко, день независимости украины, поздравление



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