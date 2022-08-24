В Подмосковье прошли обыски у трёх членов "Союза марксистов"

Сегодня утром к членам "Союза марксистов" Ольге Масон, Дмитрию Кожневу и Александре Паршиновой пришли с обыском. Предлогом был поиск гражданина Беларуси, некоего Капшуля, обвиняемого в государственной измене, говорится в Telegram-канале движения.

"Речь, по всей видимости, идёт об Александре Сергеевиче Капшуль – бывшем юристконсульте ОАО "Нафтан", который помогал рабочим завода отстаивать свои права. 21 сентября 2021 г. профсоюз был признан экстремистской организацией, а 25 сентября того же года Александра Капшуля задержали на территории РФ и передали сотрудникам КГБ Беларуси. Как мы видим, с момента задержания Александра Капшуля прошёл почти год, но его имя до сих пор используют для проникновения в квартиры к российским гражданам", - сообщает "Союз".

Дмитрий Кожнев, Ольга Масон и Александра Паршинова консультировали трудовые коллективы в вопросах трудового законодательства.