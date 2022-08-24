Экс-глава службы безопасности Twitter обвинил компанию в манипуляциях с персональными данными

Бывший начальник службы безопасности Twitter Пейтер "Мадж" Затко подает в суд на компанию, обвиняя ее в манипуляциях с персональными данными пользователей, пишет CNN.

Документ на 200 страниц с изложением фактов Затко направил в правительственные органы и комитеты Конгресса США. Он пишет, что компания позволяет слишком многим своим сотрудникам получать доступ к центральным элементам управления платформы и наиболее конфиденциальной информации без надлежащего надзора. Затко далее утверждает, что руководство Twitter ввело в заблуждение свой собственный совет директоров и правительственные регулирующие органы относительно уязвимостей в своей системе безопасности. Twitter ненадежно удаляет данные пользователей после того, как они удаляют свои аккаунты (многие эксперты считают, что так делают вообще все, кто имеет какие-либо данные людей в цифровом виде). Также у соцсети множество ботов.

Еще одной уязвимостью является хрупкая серверная инфраструктура Twitter. Около половины из 500 тысяч серверов компании работают на устаревшем программном обеспечении, которое не поддерживает базовые функции безопасности, такие как шифрование хранимых данных или регулярные обновления безопасности. Затко подозревает также, что в компании действуют иностранные шпионы.

Затко был уволен из Twitter в январе за то, что попытался указать на недостатки безопасности.

Twitter, естественно, отвергла все обвинения. Там заявили, что компания соблюдает все требования, а Затко может выполнять чей-то политичекий заказ. И он был уволен по профессиональным соображениям.

Осенью прошлого года подобный скандал в США был в отношении Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген заявила о многочисленных нарушениях соцсети и политике возбуждения ненависти и прочих низменных качеств в людях. "Руководство Facebook извлекает выгоду за счет нашей безопасности", - утверждает она.

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что крупные соцсети накопили "капитал социальных платформ" и приобрели огромную власть в управлении людьми. Историк и мыслитель Андрей Фурсов отмечает, что сейчас в мире идет процесс первоначального накопления невещественного характера - накопления "прибавочного поведенческого продукта". А интернет-гиганты стали реальными конкурентами государства США, и между ними идет нешуточная борьба.