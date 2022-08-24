Российские СИЗО заполнены на 96% - "Ъ"

На 1 августа в российских следственных изоляторах находилось 114 172 человека. При этом максимальная вместимость СИЗО – 118 495 человек. "Общий лимит наполнения не превышен. Это число (количество арестантов на 1 августа ) меньше общего лимита наполнения на 4%", - цитирует "Коммерсант" Федеральную службу исполнения наказаний.

В мае этого года численность арестантов была на 545 человек больше.

При этом в отдельных регионах лимит значительно превышен. Например, в Пятигорске и Ставрополе превышение составляет по меньшей мере 700 человек.

Ранее самым тяжелым в плане переполненности СИЗО регионом правозащитники называли Ростовскую область. Здесь находятся пять изоляторов, рассчитанных в сумме на 3,6 тыс. человек. В мае глава местной ОНК Игорь Омельченко подтверждал "перелимит почти каждого СИЗО региона на 100–300 человек".

В ОНК Крыма рассказали, что "свободных мест в изоляторах нет и не было с мая".