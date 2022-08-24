В Челябинске мигранта осудят за убийство массажистки

В Челябинске будут судить 24-летнего мигранта по обвинению в изнасиловании и убийстве массажистки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в сентябре прошлого года обвиняемый пришел в квартиру женщины с целью получения услуг массажа. Он избил массажистку, сдавил руками шею, от чего женщина потеряла сознание, после чего изнасиловал и убил потерпевшую.

После этого он украл из сумки женщины сотовый телефон, паспорт и более 10 тыс. рублей.