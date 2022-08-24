В Югре "охотники" за кедровыми шишками пилят деревья

Жители Нефтеюганска в соцсетях сообщили о "варварском" способе добычи кедровых шишек, передает корреспондент Накануне.RU.

На условиях анонимности, интернет-пользователи сообщили, что желающие "легких" денег - пилят кедры.

"Уважаемая администрация района, это даже не просьба, а крик о помощи. Обратите внимание на ситуацию со сбором шишки. Это понятно, что все хотят легких денег, но не такой ценой! Куча, просто куча товарищей из "ближнего зарубежья", не просто колотят кедры, они их пилят! И все это происходит по дороге на Усть-Юган, ничего от леса не останется! Куда обращаться за помощью? Можно ведь подождать пока шишка сама опадет, а не так варварски относиться к лесу", - говорится в сообщениях.

В комментариях подписчики предлагают приравнять такие действия к браконьерству и ужесточить наказание за причинение вреда лесу - на сегодняшний день сумма штрафа за причинение вреда деревьям смехотворна - не более четырех тысяч рублей.

Природнадзор округа отреагировал на ситуацию.

"Инспекторы природнадзора Югры в рамках лесной охраны осуществляют патрулирование лесов на землях лесного фонда, в том числе для предотвращения, пресечения и выявления нарушений, связанных с повреждением деревьев при сборе кедрового ореха. Запрещается заготовка шишек с применением повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев! За причинение вреда деревьям нарушитель может получить штраф до четырех тысяч рублей. За нарушения при повреждении лесных насаждений с суммой ущерба более пять тысяч рублей, образуется состав преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодека РФ", - говорится в сообщении.

Власти призвали граждан к сознательности при сборе шишек и попросили не использовать механические средства (колоты, бензопилы) чтобы не повреждать кору деревьев.

"Смогут ли наши дети через 10 лет так же, как мы сегодня использовать дары природы, полностью зависит от наших рук. Не применяйте варварские методы заготовки кедровых шишек, повреждая дерево, а иногда и вовсе губя его. Использование колота - это катастрофично. Собирать без ущерба природе можно лишь полностью созревшие упавшие шишки! Напоминаем, что на территории Югры продолжает действовать особый противопожарный режим и, соответственно, запрет на посещение лесов еще не снят, за нарушение запрета предусмотрена ответственность которая влечет наложение штрафа от 1 до 3 тысяч", - говорится в сообщении.