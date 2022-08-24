24 Августа 2022
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посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Родители школьников берут кредиты ради подготовки детей к учебному году

Число заявок на получение потребительских кредитов выросло на 20% с 5 по 19 августа по сравнению с аналогичным периодом июля. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса.
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Как пояснили в компании, среди основных целей, на которые россияне чаще всего берут кредиты, - закрытие базовых жизненных потребностей, строительные и ремонтные работы, подготовка детей к учебному году, цитирует RT результаты исследования. Кроме того, согласно данным маркетплейса "Сравни", за подбором и получением потребительских кредитов наиболее активно обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Красноярска.

Чаще всего пользователи оставляли запросы на 100, 300 и 500 тыс. руб. Также специалисты выяснили, что в 2022 г. средний кредитный рейтинг россиян (показатель, который рассчитывается на основе добросовестности исполнения обязательств перед кредиторами) составляет 573 балла, что выше показателя прошлого года (551 балл). Самый высокий кредитный рейтинг отмечен у жителей Москвы, а самый низкий – у жителей Чечни.

Напомним, 19 августа стало известно, что "набор первоклассника", в который входят одежда, обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям первоклассников-мальчиков в 22,3 тыс. рублей, девочек – в 26,8 тыс. руб. Таковы данные Росстата. Рост стоимости составил 14% и 11% соответственно. Так как инфляция за год составила 15%, то школьные товары дорожают медленнее, чем в среднем растут цены.

В базовый "набор первоклассника" включены девять наименований одежды и обуви для мальчиков (всего вещей набралось 17) и 11 – для девочек (всего их входит 22). Мальчикам – две пары брюк и три рубашки, девочкам – три блузки, два платья и две юбки. Учтён спортивный костюм. В расчёт не включены электронные устройства, цветы и, естественно, последующие школьные поборы. То есть только одежда, обувь и школьные принадлежности. Просто одеть и обуть первоклассника (без канцтоваров) стоит 17 тыс. (мальчик) и 21 тыс. (девочка), что составляет около 80% расходов на сбор школьника.

Добавим, в 2021 г. по инициативе Владимира Путина родители школьников перед учебным годом получили единовременную выплату в 10 тыс. руб. В этом году таких выплат не предусмотрено.

Теги: Кредит, школа, образование, подготовка, родители, дети



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