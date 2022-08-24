Мэрия Нижнего Тагила заплатит школьнику 40 тысяч за нападение собаки

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала администрацию города выплатить компенсацию ребенку, пострадавшему от нападения собаки.

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Напомним, все случилось 2 марта этого года: девятилетний ученик средней школы шел на уроки вместе со своей одноклассницей. Проходя мимо многоквартирных домов по улице Тельмана, дети увидели собаку. Девочка начала гладить животное, которое вдруг проявило агрессию. Мальчик попытался защитить одноклассницу, но пес повалил его на землю и стал кусать.

Дети все же добрались до школы, где пострадавшему ребенку оказали первую помощь, после чего он с родителями обратился в травмпункт. Там парню поставили диагноз – укушенные раны лица и правой кисти. После этого прокуратура начала свою проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по ее результатам прокурор направил иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. В итоге суд взыскал с мэрии в пользу пострадавшего школьника 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что незадолго до инцидента свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что только три города справились с его указом по отлову бездомных собак. Среди них был назван и Нижний Тагил.