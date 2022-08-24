24 Августа 2022
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Армия и ВПК Украина
Сергей Шойгу (2017) | Фото: function.mil.ru

Шойгу: Замедление темпов наступления на Украине - сознательное решение

Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине – сознательное решение, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди гражданских, пояснил глава Минобороны на совещании министров обороны стран ШОС.

Вместе с тем, отметил он, "украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, действуют как террористы".

Министр добавил, что операция идет по плану, все задачи будут выполнены.

Также Шойгу заявил, что поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников затягивают военный конфликт.

Глава Минобороны назвал цель США на Украине. По его словам, Вашингтон хочет добиться стратегического истощения России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам.

Теги: шойгу, украина, спецоперация



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