В отношении трех полицейских Стерлитамака возбудили дело из-за торговли наркотиками

В отношении сотрудников полиции УМВД по городу Стерлитамак, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Дело возбудил следственный отдел по Индустриальному району Перми.

Ночью, 21 августа, в ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома по ул. Космонавта Леонова Перми сотрудниками УНК ГУ МВД России и сотрудниками ГИБДД остановлен автомобиль "Инфинити Q70", в салоне которого находились трое сотрудников полиции УМВД России по городу Стерлитамак. В ходе осмотра салона автомобиля обнаружено и изъято наркотическое вещество, массой 500,620 граммов, что является особо крупным размером, которое соучастники хранили и перевозили с целью дальнейшего сбыта.

Свои преступные действия соучастники не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Следователем назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных, процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, совершенного преступления.

В настоящее время фигуранты допрошены в качестве подозреваемых, один из них дал признательные показания. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.