Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла почти на четверть

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла приблизительно на четверть, достигнув 11,7 тыс. га, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Между тем, врио губернатора региона Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что распространение огня на южном и западном направлениях почти остановлено (видимо, прирастает северное и восточное направления).

"Усилена группировка сил в основном направлении пожара. Ночью работа будет продолжена. Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено", — написал Малков в своем Telegram-канале.