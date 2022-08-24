24 Августа 2022
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Лесной пожар (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла почти на четверть

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла приблизительно на четверть, достигнув 11,7 тыс. га, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Между тем, врио губернатора региона Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что распространение огня на южном и западном направлениях почти остановлено (видимо, прирастает северное и восточное направления).

"Усилена группировка сил в основном направлении пожара. Ночью работа будет продолжена. Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено", — написал Малков в своем Telegram-канале.

Теги: лесной пожар, рязанская область, павел малков



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