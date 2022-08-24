На Украине представили "креативный тризуб незалежности", вызвавший скандал

24 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина
Забор, тризуб, украинский флаг, дамба, Запорожье (2014) | Фото: Накануне.RU

На Украине представили "креативный тризуб незалежности", вызвавший скандал

Минкульт Украины торжественно представил специальный жест, разработанный креативным агентством Banda Agency. Он называется "тризуб незалежности" и представляет собой выставленную вверх ладонь с опущенным безымянным пальцем, соединенным с большим, то есть с поднятыми тремя пальцами. В чем именно состоит тризуб, понять трудно, но символ вызвал скандал в украинском обществе.

Власти запустили акцию, чтобы жители республики могли поздравлять друг друга с днем незалежности. Banda заявила, что в этом жесте "пульсирует сила нашего герба и живет дух незалежности". Но пользователи соцсетей усмотрели в этом намек неприличного сексуального характера. При этом некоторые известные на Украине люди успели сфотографироваться с этим жестом, в том числе сам министр культуры Александр Ткаченко.

На странице Banda Agency было оставлено множество возмущенных комментариев. Одни призывали не позорить Украину, другие видели происки врагов, третьи просто насмехались. Поддержавших жест почти не было. Тогда агентство предложило использовать любой другой символ, а еще позже и вовсе принесло свои извинения, причем сделало это с бранью.

Министр заявил, что с этим жестом власти "перекреативили", поэтому "весьма логично столкнулись с осуждением общественности". Они не хотели внести никакого подтекста, просто так получилось. Некоторые поп-звезды тоже отказались от жеста.

Интересно, что сама демонстрация местного герба пальцами или как-то еще связана прежде всего с тем, что у Украины до сих пор нет большого герба. Его не могут найти в истории, а используют примитивный малый герб - тризуб, который использовали некоторые киевские князья. Правда, тогда это был не герб, а символ князей.

Теги: Украина, тризуб, герб



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети