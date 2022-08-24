На Украине представили "креативный тризуб незалежности", вызвавший скандал

Минкульт Украины торжественно представил специальный жест, разработанный креативным агентством Banda Agency. Он называется "тризуб незалежности" и представляет собой выставленную вверх ладонь с опущенным безымянным пальцем, соединенным с большим, то есть с поднятыми тремя пальцами. В чем именно состоит тризуб, понять трудно, но символ вызвал скандал в украинском обществе.

Власти запустили акцию, чтобы жители республики могли поздравлять друг друга с днем незалежности. Banda заявила, что в этом жесте "пульсирует сила нашего герба и живет дух незалежности". Но пользователи соцсетей усмотрели в этом намек неприличного сексуального характера. При этом некоторые известные на Украине люди успели сфотографироваться с этим жестом, в том числе сам министр культуры Александр Ткаченко.

На странице Banda Agency было оставлено множество возмущенных комментариев. Одни призывали не позорить Украину, другие видели происки врагов, третьи просто насмехались. Поддержавших жест почти не было. Тогда агентство предложило использовать любой другой символ, а еще позже и вовсе принесло свои извинения, причем сделало это с бранью.

Министр заявил, что с этим жестом власти "перекреативили", поэтому "весьма логично столкнулись с осуждением общественности". Они не хотели внести никакого подтекста, просто так получилось. Некоторые поп-звезды тоже отказались от жеста.

Интересно, что сама демонстрация местного герба пальцами или как-то еще связана прежде всего с тем, что у Украины до сих пор нет большого герба. Его не могут найти в истории, а используют примитивный малый герб - тризуб, который использовали некоторые киевские князья. Правда, тогда это был не герб, а символ князей.

