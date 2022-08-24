В Совфеде предложили лишать гражданства депутатов за антиконституционные идеи

Сенатор Андрей Клишас ответил депутату Госдумы Ивану Сухареву, который предложил лишать гражданства россиян, которые готовы критиковать власти ради получения визы другой страны. Сухарев полагает, что западные страны могут внести изменения в порядок получения разрешительных документов, которые будут предусматривать процедуру критики российских властей.

"Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России)", - написал Клишас.

Напомним, весной спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. Происходящее показывает, говорил Володин, что подавляющее большинство росиян поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, понимает её необходимость для безопасности страны и людей. Однако есть и те, кто ведёт себя "подло, предательски". Он осудил поведение экс-редактора "Первого канал" Марины Овсянниковой, которая в то время только-только получила работу в Die Welt, сказав, что "теперь она "будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наёмников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров, обосновывать введённые против Российской Федерации санкции".

"Задумайтесь: что было бы, если подобное произошло бы в США? В лучшем случае сделали бы изгоем с поражением всех прав и возможностей. К сожалению, для таких "граждан РФ" нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно", - подытожил Володин.