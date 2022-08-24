24 Августа 2022
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вертолёт ми-8 мчс (2016) | Фото: Накануне.ru

Вертолет эвакуирует экипаж унесенных в море барж в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8 МЧС России начал эвакуацию экипажа четырех барж с тягачами, которые сегодня были унесены в море в Хабаровском крае. 15 человек уже подняли на борт.

"По уточнённым данным в настоящее время в Николаевском районе дрейфуют 4 баржи с тягачами, где по предварительным данным находятся порядка 124 человек", - сообщили в МЧС.

В район бедствия направились два буксира, но они прибудут еще не скоро – через 6-12 часов.

"В готовности находится ещё один вертолет авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту", - добавили в МЧС.

Теги: эвакуация, вертолет, экипаж, баржи, хабаровский край



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