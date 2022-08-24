В Челябинской области за сутки коронавирус выявили у 396 человек

В Челябинской области зафиксирован рост заболеваемость коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили у 396 человек, в том числе у 12 школьников. Один человек скончался.

Днем ранее в регионе было зарегистрировано 373 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 344 тыс. 894 человека. Умерло – 9 тыс. 129 пациентов. В настоящий момент в регионе 4 тыс. 194 заболевших. За сутки выписаны 105 человек, всего в регионе выздоровели 331 тыс. 529 пациентов.