Продукция "Уралкалия" получила знак Минсельхоза РФ "Зеленый эталон"

Компания "Уралкалий", которая является одним из крупнейших мировых производителей калия, прошла сертификацию автономной некоммерческой организации "Роскачество" на соответствие продуктов национальному стандарту минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками. Товарный знак "Зеленый эталон", правообладателем которого является Минсельхоз РФ, получили мелкий и гранулированный хлористый калий.

В ходе аудита в компании были проверены требования к производству, хранению, транспортировке и оформлению документации, а также соответствие ГОСТу, предъявляющему требования к содержанию тяжелых металлов и мышьяка в составе продукта. Калийные удобрения Компании производятся с применением технологий, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Получение сертификата дает право размещать экомаркировку "Зеленый эталон" на упаковке продукции.

Директор по устойчивому развитию "Уралкалий" Елена Эскина отметила, что безопасность, экологичность и низкий углеродный след продукции являются приоритетами для компании.

"Получение сертификации на соответствие ГОСТ Р 58658-2019 было определено руководством в качестве одной из задач на 2022 год в рамках реализации ESG-стратегии "Уралкалия". Мы рады, что нам удается последовательно выполнять взятые на себя добровольные обязательства в соответствии с намеченным планом", - заявила она.