Суд вынес суровый приговор по делу об убийстве пермской туристки на Среднем Урале

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор по громкому делу об изнасиловании и убийстве туристки из Перми – 35-летней Анастасии Пыхтеевой. Преступников надолго отправили в колонию.

Напомним, в конце мая прошлого года обвиняемые Алексей Еремеев и Ольга Васева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в парке "Оленьи ручьи" на Среднем Урале туристическую палатку, в которой спала Пыхтеева. Злоумышленники разбудили ее и выманили на открытую местность. После этого Еремеев избил потерпевшую, а затем надругался над ней.

Желая скрыть преступления, насильник убил туристку ударами ножа. В дальнейшем обвиняемые похитили имущество женщины. Васева воспользовалась сим-картой ее телефона для доступа к банковской карте, переведя со счетов жертвы на свой счет более 23 тысяч рублей. Через несколько дней после убийства подозреваемые были задержаны.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, когда сыщики уголовного розыска, проводившие мероприятия по раскрытию этих жестоких преступлений, вычислили обвиняемого в лесу, где он прятался, при нем была огромная немецкая овчарка.

"Вместо того чтобы добровольно сдаться, он дал собаке команду "фас!", натравив ее на оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие. После предупредительного залпа в воздух выстрел был произведен по животному. Скрыться обвиняемому не удалось – он был задержан и доставлен из леса в изолятор территориального ОВД. Вел он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы "не при делах", хотя был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине", - рассказал полковник Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга, в ходе предварительного расследования был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

"Допрошено несколько десятков свидетелей, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, выемки, проверки показаний на месте, очные ставки. Проведено значительное количество различных экспертиз – судебно-медицинские, трасологические, лингвистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и психолого-психиатрические", - отметил представитель СКР.

Дело рассматривалось коллегией из трех федеральных судей. Ранее с ходатайством об этом выступили сами подсудимые. Стоит отметить, что процесс проходил в закрытом режиме.

В итоге фигурантам, в зависимости от преступной роли каждого, назначено суровое наказание. Еремеев получил 23 года, а Васева – 9 лет лишения свободы. Отбывать свои сроки они будут в исправительной колонии строгого и общего режимов соответственно.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, кроме этого, Еремеев обязан выплатить родственникам убитой 3,5 млн рублей. С Васевой суд взыскал в пользу родственников туристки 1 млн 300 тысяч рублей. Также они должны выплатить потерпевшей стороне материальный ущерб.

"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции", - добавили в облсуде.