24 Августа 2022
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пожарная машина (2010) | Фото: Накануне.RU

В здание администрации Орловской области бросили два коктейля Молотова

Неизвестный бросил в здание администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, пожар уже потушен. Один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь.

"Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать", - прокомментировал инцидент губернатор.

Напомним, в российских регионах участились случаи поджогов военкоматов. Так, в мае на военкомат в Тульской области напали с топором. Им разбили окно, чтобы поджечь одно из помещений. В июне в Перми неизвестные попытались поджечь здание военкомата, бросив в него несколько бутылок с зажигательной смесью. 30 июня в Нижнем Новгороде неизвестный кинул "коктейль Молотова" в контрольно-пропускной пункт управления ФСБ. В Красноярске два сторонника движения "антифа" собирались поджечь военкомат из-за позиции по спецоперации на Украине.

Теги: орловская область, здание администрации, коктейль молотова



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