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Происшествия Свердловская область
полиция у фонда Ройзмана (2022) | Фото: Накануне.RU

Ройзман покинул квартиру в сопровождении силовиков

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман покинул свою квартиру в сопровождении силовиков.
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Напомним, сегодня утром стало известно, что Ройзману вменяют статью 280.3 УК России "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". Дома и в офисе бывшего мэра проходят обыски. Ранее из квартиры Ройзмана вынесли компьютер.

Как передает корреспондент Накануне.RU с места событий, только что бывший градоначальник в сопровождении сотрудников правоохранительных органов покинул квартиру. При этом он был без наручников.

На выходе журналисты спросили Ройзмана, за что на него возбудили дело.

- Фактически за одну фразу - "********* в Украину", - последовал ответ.

- А где вы ее сказали?

- Да везде, даже здесь сейчас, - добавил экс-мэр.

Из квартиры Ройзмана завели в музей Невьянской иконы, где также идут обыски. Вход в музей располагается в том же подъезде, где и квартира, только этажом ниже.

Ранее адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов заявил, что бывшего главу Екатеринбурга могут уже сегодня этапировать в Москву. Сам бывший мэр сообщил, что его уголовное дело находится в столице.

Теги: Ройзман, обыски, квартира, задержание



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