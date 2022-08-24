Бизнесмен Пригожин: "Невозможно управлять Петербургом, находясь в Минеральных Водах и путешествуя по курортам"

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, почему Петербург находится в запустении, а власти города отказываются от масштабных проектов, которые могли бы вывести Северную столицу на новый уровень развития.

Одной из причин отсталости города является руководство Петербурга, которое "плюет на поручения федерального центра, и выполняет только то, на чем можно получить дополнительное финансирование".

Речь идет об отказе от проектов «Горская» и ТПУ (транспортно-пересадочные узлы. — прим. ред.) компании «Мегалайн». Последняя должна была инвестировать в Петербург внушительную сумму.

Пригожин подчеркнул, что петербургские власти оставили за бортом крупнейшие проекты из-за «патологического желания украсть деньги».

«Второе — это то, что по-русски называется «крысятничество»: попытка присвоить любую идею, которая появляется у бизнеса, и, как часто мы видим, передать ее своим родственникам или знакомым, либо продать за деньги. И третье — полная импотенция петербургской власти», — отметил Пригожин.

Бизнесмен считает, что причиной всех неудач Петербурга является его глава Александр Беглов, который слишком много отдыхает вместо того, чтобы решать насущные проблемы города.

«Невозможно управлять Петербургом, находясь, по сведениям, в бесконечных отпусках в Минеральных Водах и путешествуя по курортам», — подчеркнул предприниматель.

Ознакомиться с полной версией интервью можно на сайте издания «Невские новости».