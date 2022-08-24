24 Августа 2022
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Политика В России
(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова назвала заявление Трасс о ядерном оружии достойным новой серии "Остина Пауэрса"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Британии Лиз Трасс о готовности "применить ядерное оружие в случае необходимости".

"Это безупречное начало для новой серии "Остина Пауэрса". Теперь роль "человека-загадки международного масштаба" играет женщина", — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее Трасс, претендующая на должность премьер-министра, заявила о своей готовности к применению ядерного оружия. Заявление прозвучало в ходе выборных выступлений в Бирмингеме, пишет Regnum.

В июле Захарова резко ответила Трасс на слова о готовности "осадить" главу МИД РФ Сергея Лаврова и "вызвать на разговор" российского президента Владимира Путина. "Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз", — написала дипломат.

Теги: захарова, трасс, ядерное оружие, остин пауэрс



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