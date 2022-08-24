СМИ: Офис Зеленского принял решение не собираться на совещания

В офисе Владимира Зеленского принято решение не собираться всем вместе, а проводить совещания только в онлайн-режиме. Об этом, ссылаясь на источник в офисе, пишет один из крупнейших украинских политических телеграм-каналов "Легитимный".

В офисе опасаются, что российские военные могут ударить во время такого совещания. Также Зеленский боится, что Запад его "сливает", готовя на его место главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и запросто может сообщить России данные о местонахождении Зеленского, чтобы избавиться от его.

Зеленский давно хочет снять Залужного, но у того "крыша" в Пентагоне, и Зеленскому дали понять, что Залужного трогать нельзя. В ВСУ рейтинг Залужного намного выше, чем Зеленского. Он заранее предупреждал, что наступления на Херсон, которого требовал Зеленский, - это авантюра, которая выйдет боком. Теперь в ВСУ считают, что она стоила ВСУ потери важного н.п. Пески под Донецком.

Немецкая Bild написала, что наблюдатели считают, что популярный в ВСУ Залужный сменит Зеленского после окончания военного конфликта, а сам Зеленский обеспокоен слухами о его смещении.

Интересно, что вчера Зеленский прямо заявил, что не собирается снимать Залужного, а оценивает его действия высоко.