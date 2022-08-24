24 Августа 2022
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Политика В России
посольство РФ в США (2017) | Фото: www.bbc.com

Посольство РФ: Власти США использовали убийство Дугиной для трансляции русофобии

Посольство России выразило возмущение реакцией американского Госдепа на убийство журналистки Дарьи Дугиной.

"Американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений", - говорится в телеграм-канале российской дипмиссии.

Дипломаты отметили, что американские власти пытаются создать у общественности впечатление, что в гибели гражданина и патриота России виноваты российские же власти. При этом высказывания киевских властей о непричастности Киева к убийству Дугиной сомнению не подвергается.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США "безоговорочно осуждают атаки на гражданских лиц — будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве". Он также указал на заявления Украины о непричастности к гибели журналистки.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал образцом политического двуличия такую позицию Госдепа США.

Теги: посольство россии, госдеп, дугина



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