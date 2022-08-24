США нанесли удары по объектам КСИР на территории Сирии

Президент США Джо Байден отдал распоряжение об ударе по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Сирии.

"По указанию президента Байдена вооруженные силы США сегодня нанесли точечные удары в провинции Дейр-эз-Зор", - приводит "Интерфакс" цитату из заявления Центрального командования ВС США.

В сообщении говорится, что "целью авиаударов были инфраструктурные объекты, которые используются группировками, связанными с иранским КСИР".

В ВС США заявили, что "не стремятся к конфликту, но будут принимать необходимые меры для защиты своих граждан". В свою очередь, граждане США на территории Сирии, по заявлениям Вашингтона, находятся для "гарантированного разгрома ИГ*" (*ИГ – запрещенная в РФ террористическая организация).