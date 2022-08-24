24 Августа 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Боевые действия в сирийском Идлибе (2020) | Фото: AFP

США нанесли удары по объектам КСИР на территории Сирии

Президент США Джо Байден отдал распоряжение об ударе по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Сирии.

"По указанию президента Байдена вооруженные силы США сегодня нанесли точечные удары в провинции Дейр-эз-Зор", - приводит "Интерфакс" цитату из заявления Центрального командования ВС США.

В сообщении говорится, что "целью авиаударов были инфраструктурные объекты, которые используются группировками, связанными с иранским КСИР".

В ВС США заявили, что "не стремятся к конфликту, но будут принимать необходимые меры для защиты своих граждан". В свою очередь, граждане США на территории Сирии, по заявлениям Вашингтона, находятся для "гарантированного разгрома ИГ*" (*ИГ – запрещенная в РФ террористическая организация).

Теги: сирия, сша, джо байден



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