Из квартиры Ройзмана вынесли компьютер. Бывший мэр остается с силовиками

Силовики начали выносить вещи из квартиры бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Ройзман задержан, ему вменяют статью 280.3 УК России "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". Дома и в офисе бывшего мэра проходят обыски.

Как передает корреспондент Накануне.RU с места событий, из квартиры бывшего мэра вынесли компьютер. После этого правоохранители вернулись внутрь. Сам Ройзман пока остается в квартире вместе с силовиками.

Обыски проходят как дома у Ройзмана...

...так и в его фонде

Ранее адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов заявил, что бывшего главу Екатеринбурга могут уже сегодня этапировать в Москву. Сам бывший мэр сообщил, что его уголовное дело находится в столице.

Как сообщало Накануне.RU, визит правоохранителей к Ройзману прокомментировал известный журналист Владимир Соловьев.