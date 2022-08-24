Глазьев предложил внедрить мобилизационную экономику с рыночным инструментарием

Ошибочность политики плавающего курса стоила России в 2014-21 гг. около 30 трлн руб., полагает академик РАН, бывший советник президента РФ Сергей Глазьев. Несмотря на потери, Россия всё ещё может резко повысить темпы экономического роста и даже выйти в глобальные лидеры, уверен он. Но для этого надо переходить к мобилизационной экономике.

Даже после смены управленческих моделей с неправильных на правильные это окажется невозможным без выполнения "одного простого условия" – введения системы ответственности.

"Если тот или иной руководитель или управленческая структура не достигают поставленных целей, значит, они некомпетентны и подлежат замене", – заявил Глазьев в интервью "Ведомостям".

При этом, если говорить о мобилизационной экономике, то в России под этим традиционно понимают экономику сталинского типа периода индустриализации или Великой Отечественной войны, в то время как вполне возможна мобилизационная экономика с обширным рыночным инструментарием, считает Глазьев. По его мнению, это, прежде всего, система мер, которая обеспечивает полное связывание имеющихся в экономике ресурсов в процессе ее расширенного воспроизводства для достижения конкретных целей.

"Именно к этому нам и нужно стремиться. Терминология в данном случае большого значения не имеет – не следует видеть негативные коннотации в слове "планирование". Офсетные контракты в целом могут быть одним из инструментов реализации такой политики, но вряд ли их окажется достаточно для эффективной перестройки всей экономики", – сказал Глазьев.

Для этого требуется создание системы стратегического планирования с соответствующими механизмами ответственности, подчинение денежно-кредитной и всех других сфер экономической политики целям экономического роста и подъема благосостояния населения. Такой тип экономики действовал и продолжает действовать в Китае, говорит Глазьев. В основе макроэкономической политики должно лежать таргетирование экономического роста, например, по показателю прироста ВВП.

"Или, если мы исходим из принципов социального государства, прирост потребления населения со средними и низкими доходами. Из этого целевого верхнеуровневого показателя вытекает ряд других, прежде всего, прирост инвестиций. Под прирост инвестиций создаётся кредит – главным источником финансирования инвестиций в китайской экономике, особенно в первые 10 лет её подъема, являются целевые кредиты: под приоритетные направления – по ставке 0,2%, для госсектора – 2%, для частных заемщиков – 4%", – сказал Сергей Глазьев.