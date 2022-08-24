24 Августа 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

Резников заявил, что ВСУ стабилизировали ситуацию и скоро начнут наступать

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью CNN, что Украина имеет "худший сценарий" и хуже уже не будет.

Одной из главных угроз в борьбе против России он считает "синдром усталости" от Украины - "это очень, очень опасно для нас". Но он с оптимизмом смотрит в будущее.

"Мы находимся на стадии стабилизации всей линии фронта с небольшим перемещением сторон, и мы создали там много хороших сдерживающих факторов", - сказал Резников.

Чиновник уверен, что Украина находится на пороге "нового этапа" - контрнаступления на различных направлениях.

В последние два месяца западные СМИ много пишут об усталости западных стран от Украины. Другие страны, кроме Запада, Украину и так не поддерживали. CNN сообщало, что официальные лица во многих странах Европы все чаще обеспокоены тем, что консенсус о поддержке Украины может рухнуть зимой, когда будет нехватка топлива и еще больше вырастут цены на продукты.

Теги: Украина, ВСУ



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